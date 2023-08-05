У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула українка – МЗС

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

За інформацією відомства, зараз тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.



«Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо чи не було інших українців в селищі Шові», – розповіли в пресслужбі МЗС.

Масштабний зсув відбувся у високогірному регіоні Рача в другій половині дня 3 серпня. Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення про інцидент.