МВС оновило дані про втрати в Покровську – поранених 67

Число поранених унаслідок ракетного обстрілу міста Покровськ у Донецькій області зросло до 67, повідомило вранці 8 серпня Міністерство внутрішніх справ України.

Серед поранених – 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей.

Число загиблих наразі не змінилося – їх семеро.

«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», – ідеться в повідомленні.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Спершу голова Донеччини повідомив про одного загиблого і сімох поранених.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.