МВС: у Покровську – 5 загиблих, серед них заступник голови ДСНС Донеччини

Внаслідок російського удару по Покровську загинули щонайменше п’ятеро людей, повідомило Міністерство внутрішніх справ 7 серпня.

Також 18 людей отримали поранення.

«Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області», – заявило відомство.

Крім того, внаслідок повторного удару поранені четверо рятувальників, восьмеро поліцейських і троє цивільних.

«Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям», – додали в МВС.

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Невдовзі голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що кількість поранених зросла до 31:

«З них – 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина».

Розбір завалів на місці удару триває.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Спершу голова Донеччини повідомив про одного загиблого і сімох поранених.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Зокрема, Донецька область зазнає обстрілів та ракетних ударів регулярно. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.