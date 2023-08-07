Російські війська вдарили ракетами по Покровську, є жертви

Російські війська завдали ракетного удару по місту Покровськ, Донецька область, заявив президент України Володимир Зеленський 7 серпня.

«Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей», – повідомив він.

Пресслужба президента оприлюднила відео наслідків удару по житловому будинку.

Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що попередньо відомо про одного загиблого та сімох поранених.

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«Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п’ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі», – повідомив він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Зокрема, Донецька область зазнає обстрілів та ракетних ударів регулярно. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.