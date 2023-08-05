У ще 9 населених пунктах Донеччини проведуть примусову евакуацію дітей – Мінреінтеграції

У ще дев’яти населених пунктах Донецької області, розташованих поблизу районів ведення бойових дій, проведуть примусову евакуацію дітей, повідомило 5 серпня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За повідомленням, рішення на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили після розгляду відповідного звернення Донецької обласної військової адміністрації.

Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське і Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію й російські обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей, кажуть у міністерстві.

«Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають», – додали в Мінреінтеграції.

Населені пункти Донецької області фактично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Голова ОВА Павло Кириленко неодноразово закликав місцевих евакуюватися. За даними влади, станом на квітень від 24 лютого 2022 року з Донецької області виїхали понад 1,1 мільйона цивільних.

У березні Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій. Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюється за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Після цього у Донецькій області розпочали примусову евакуацію дітей.

Станом на початок травня, за даними місцевої влади, у 16 населених пунктах (з 21), у яких була оголошена така евакуація, не залишилося жодної дитини.