Війська РФ обстріляли Новоданилівку боєприпасами з хімічною речовиною – Тарнавський

Російські війська протягом минулої доби обстріляли боєприпасами з хімічною речовиною Новоданилівку в Запорізькій області, повідомив у телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Ворог у порушення всіх Конвенцій продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали», – написав Тарнавський.

Він додав, що такі дії, спрямовані на те, що зупинити рух українських сил.

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Радіо Свобода наразі не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

У червні речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявляв, що російські військові скинули на позиції Збройних сил України хімічний боєприпас.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 7 серпня повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. За повідомленням, на Запорізькому напрямку російські війська вели «безуспішні наступальні дії» в районі Роботиного.

Військові кажуть, що артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби армії РФ.