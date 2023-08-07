Титан з України може потрапляти до Росії, з нього виробляють літаки і ракети – розслідування

Значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників із Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини потрапляє до Росії, пише РБК-Україна з посиланням на дані інсайдерів, що працюють у галузі.

Видання пояснює, що в Україні, за даними Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії, зосереджено 20% усіх світових запасів титанової сировини. У самій Україні титан та вироби з нього практично не виготовляються, на експорт іде концентрат, з якого в інших країнах виготовляють готову продукцію.

Концентрат буває рутиловий, ільменітовий, цирконовий, дистен-силеманітовий, ставролітовий, проте держава контролює лише експорт ільменітового концентрату, на вивіз якого підприємства мають отримувати дозвіл і який визнаний продукцією подвійного призначення, зазначають журналісти.

З липня 2022-го до квітня 2023 року державна Обʼєднана гірничо-хімічна компанія відправила на експорт 82,2 тисячі тонн рудного концентрату, що містить титан. Партії титанового концентрату продано компаніям-посередникам із Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини. Ці компанії, стверджує видання, мають серед засновників росіян та працюють із Росією.

Тисячі тонн титанового концентрату в липні, серпні та вересні 2022 року придбала угорська компанія Sic Luceat Lux KFT. Її засновниками є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян. Основними контрагентами цієї компанії у 2021–2022 роках були російські фірми.

Ще один приклад – польська компанія BioProfTech Sp.zoo, засновником якої є Руслан Акопян – зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області. Акопян має російське громадянство. Ця компанія отримувала партії ільменіту з України влітку та восени 2022 року.

Один із флагманів української титанової промисловості, «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), який до 2021 року належав олігарху Дмитру Фірташу, а зараз – державі, також експортував свою продукцію іноземним компаніям, повʼязаним із РФ, стверджують розслідувачі. ЗТМК – єдиний в Україні виробник губчастого титану, що продавав на експорт не просто сировину, а фактично готову продукцію – титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. У 2022 році завод майже не працював, але розпродував продукцію зі складів. Загалом підприємство реалізувало близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 мільйона гривень.

Покупцями ЗТМК серед інших виявилися компанії з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які повʼязані з Росією та мають російських засновників. Зокрема, покупцем тетрахлориду виступила компанія Nadezda Invest Doo, зареєстрована у місті Будва (Чорногорія), співзасновниками якої є Сергій Орєхов та Владислав Нечипоренко. А титановий шлак у серпні 2022 року купувала компанія із Чехії Cytleon Sro, співзасновником якої є громадянин Росії Леонід Цитленок, зареєстрований у Москві.

«Державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії. Де кінцевими споживачами продукції, найімовірніше, є військові заводи. Зокрема – найбільший у світі виробник титану та продукції з нього – корпорація «ВСМПО-АВІСМА», яка продає сировину та готові вироби з титану російським військовим заводам. А вони виробляють із цього титану бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети та іншу продукцію військового призначення», – пишуть журналісти.

З початку повномасштабної російської агресії в Україні СБУ неодноразово припиняла діяльність українських підприємств, співзасновниками чи кінцевими бенефіціарами яких були російські бізнесмени або закордонні компанії, повʼязані з ними.