Радіо Свобода Weekly: Зеленський пообіцяв «відповідь російським терористам» за атаку на Одесу

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський про атаку РФ на Одесу: «обов’язково буде відповідь російським терористам»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за атаку армії РФ на Одесу «обовʼязково буде відповідь російським терористам», вони її відчують.



«Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога», – зазначив президент. Більше про це тут

Кулеба: питання знищення Росією православних споруд в Україні винесуть на наступне засідання РБ ООН

Україна має намір винести на наступне засідання Ради безпеки ООН питання планомірного знищення Росією культових споруд православної церкви в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її споруди. Останній випадок – удар по Преображенському соборі в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія – єдина загроза українському православ’ю», – зазначив Кулеба.

У ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, серед яких четверо дітей. Російським ударом пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор та низку інших будівель в історичному центрі Одеси. За даними влади, внаслідок ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам’яток архітектури. Про це тут

Столтенберґ на прохання України скликає засідання Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на прохання України скликає на 26 липня засідання Ради Україна-НАТО.

Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявила речниця НАТО Оана Лунгеску. За її словами, зустріч має відбутися на рівні послів.

Напередодні Столтенберґ провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди. «Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав Столтенберґ у твітері після розмови. Детальніше тут

«Наш ворог зробив роботу над помилками»: що сповільнює наступ ЗСУ?

Мінні поля – одна з проблем, яка впливає на темпи українського наступу. Про це в інтерв’ю The Washington Post розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувалися із саперами 35 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, одного з підрозділів, який здійснює наступальні дії на південь від Великої Новосілки, фактично на межі Донецької та Запорізької областей.

Розповідаємо про те, як побудовані мінні поля та як українські сапери прокладають у них коридори для проходу піхоти і техніки. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Ізоляція Путіна посилюється: візиту до ПАР не буде через загрозу арешту

Майже щоденні консультації президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамофоси із президентом Росії Володимиром Путіним закінчилися перемогою Рамафоси.

Протягом кількох місяців російський президент та представники його адміністрації відмовлялися від усіх компромісних варіантів, які пропонувало керівництво ПАР, щоб запобігти прибуттю Путіна до країни, на території якої його мають заарештувати за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС), зазначає політичний оглядач Віталій Портников. Його статтю читайте тут

«Острів Крим»: як РФ використовує «сухопутний коридор» на півдні України після пошкодження Кримського мосту

Як пошкодження на Керченському мосту вплинули на трафік на сухопутному сполученні між Кримом і окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей? Чи перевозиться цими дорогами російська військова техніка? Які альтернативні шляхи може використовувати Росія для військових і цивільних перевезень?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Хімічна атака: що загрожує ЗСУ та цивільному населенню у разі підриву заводу «Кримський титан»

До 24 лютого 2022 року роботу заводу «Кримський Титан» було добре видно з найближчих сіл Херсонської області, підконтрольних Україні. Але після повномасштабного вторгнення Росії хімічне підприємство випало з поля зору. 12 червня в ГУР Міноборони України повідомили: «Титан» замінований».

Що буде, якщо російські військові підірвуть завод? Чи постраждають ЗСУ і країни НАТО? І як врятуватися в перші хвилини катастрофи? Текстова публікація тут

«Список 31». Як Росія викрадала українських дітей і хто з окупантів до цього причетний

Батька-одинака Євгена Межевого розлучили з його трьома дітьми під час фільтрації, яку проводила російська армія на виїзді із обстрілюваного Маріуполя навесні 2022-го. Чоловіка відправили в Оленівську колонію на Донеччині, а дітей депортували до Підмосков’я. 45 днів вони нічого не знали один про одного.

Разом із Межевими до РФ депортували й інших дітей. Їх вивезли у складі групи, що налічувала 31 дитину, список якої особисто затверджував ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Євгену Межевому зрештою вдалося повернути своїх дітей – просто напередодні усиновлення російською сім’єю. І тепер вони – ключові свідки у справі Міжнародного кримінального суду в Гаазі проти президента Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Частину дітей зі «Списку 31» у Росії вже влаштували до нових родин. Зокрема, Пилипа Головню, якого всиновила Львова-Бєлова.

Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схеми» (Радіо Свобода) поговорили з депортованими дітьми, відновивши разом з ними обставини вивезення, а також отримали ексклюзивні документи з витоку пошти ставленика Росії Пушиліна. Текстова публікація тут

МВС не бере участі в політичних розбірках, а після війни «Гвардію наступу» розформують – міністр Ігор Клименко

Посаду міністра МВС Ігор Клименко отримав унаслідок непередбачуваних і трагічних обставин: 18 січня 2023 року на Київщині зазнав аварії вертоліт ДСНС. Тоді загинули 14 людей, у тому числі одна дитина, і все керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Через три тижні парламент призначив Клименка міністром.

Тоді ж він пообіцяв, що про причини катастрофи у Броварах суспільство дізнається через «місяць-два», але минуло сім, а відповідей немає. Зараз Клименко каже, що про катастрофу у Броварах він знає багато, але особисто говорити не хоче, допоки своє слово не сказало офіційне слідство

До керівника МВС накопичилося багато запитань і йдеться не лише про вже згадану авіатрощу у Броварах, а й, зокрема, про «Гвардію наступу», рекламою якої завішані рекламні щити по всій Україні: чому «Гвардію наступу» формує МВС, а не ЗСУ? Про розмінування, яке може тривати десятиліттями і на яке бракує людей. Текст інтерв’ю за лінком

«Ну все: я сліпий, безногий»: розповідь 26-річного воїна, який після тяжкого поранення знаходить сили для життя

Сергію Райляну – 26 років. Він родом з Миколаєва. Вступив до лав ЗСУ, як тільки став повнолітнім – у 2015 році. Молодий чоловік артилерист і нічим, крім військової справи, не займався. На початку повномасштабного вторгнення він виконував завдання неподалік міста Щастя на Луганщині. Однак на 9-му місяці масштабної війни Росії проти України Сергій отримав тяжке поранення, дивом вижив, але втратив зір та ноги. Наразі Райлян пройшов вже через численні операції, зумів побороти суїцидальні думки, і може говорити про те, що пережив.

Як це опинитися за 14 кілометрів від Луганська під час початку масштабного вторгнення Росії, успішно кілька місяців тримати оборону Сєвєродонецька, пережити серйозне поранення і не впасти духом? Про це – у розмові Радіо Свобода із Сергієм Райляном. Текст інтерв’ю за лінком

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За 8 годин до відставки: Ткаченко у розмові з Радіо Свобода підтримував зйомки серіалів під час війни і звільнятися не збирався

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив опівночі 21 липня, що подав заяву про відставку. І хоча довкола самого міністра та дій міністерства весь час точаться палкі дискусії, зокрема щодо витрачання бюджетних грошей на серіали, будівництва музею Голодомору і заміни радянського герба тризубом на монументі у Києві, відставка Ткаченка стала несподіванкою. У першу чергу – для нього самого.

Вдень, 21 липня, приблизно за вісім годин до того, як міністр написав заяву про відставку, в ефірі Радіо Свобода Олександр Ткаченко запевнив, що у відставку не збирається і пояснював, чому треба виробляти власні серіали під час війни, та як він реагує на критику. Текст інтерв’ю за лінком

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