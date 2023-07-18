Мінфін прокоментував включення України до економічних прогнозів Єврокомісії

Європейська комісія вперше включила Україну до свого економічного прогнозу, заявило Міністерство фінансів 18 липня.

Таким чином воно відреагувало на огляд економічних показників та перспектив за підсумками весни Spring 2023 Economic Forecast, яке днями опублікувала Єврокомісія.

За коментарем міністра Сергія Марченка, Кабінет міністрів робить все необхідне для швидкого вступу України до Європейського союзу.

«Включення нашої країни до регулярних економічних оглядів є важливим сигналом, що інтеграція в ЄС має незворотний характер», – заявив він.

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Україна в огляді Єврокомісії входить до розділу нових кандидатів на членство в ЄС.

За висновками ЄК, економіка України в 2022 році скоротилася майже на третину внаслідок російського вторгнення. Водночас «економіка показала стійкість попри війну. ВВП країни скоротилося на 29,1%, ситуацію також ускладнили атаки Росії на українську енергетику взимку 2022-2023 років.

Водночас, як припускають аналітики ЄС, «більша, ніж очікувалося», стійкість енергетичної інфраструктури та фінансова підтримка можуть докластися до стабілізації економічного виробництва 2023 року. Єврокомісія очікує, що в разі поступової відбудови реальний ВВП може стабілізуватися до середини 2024 року.