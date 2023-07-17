Уряд Швеції ухвалив нову стратегію співпраці з Україною. Зеленський подякував за «справжню солідарність»

Уряд ухвалив нову стратегію співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення та реформ на 2023–2027 роки.



Як повідомляє пресслужба уряду, стратегія передбачає надання приблизно 522 мільйонів євро і є найбільшою в історії Швеції стратегією двосторонньої допомоги розвитку.



«Я пишаюся тим, що уряд сьогодні може представити абсолютно нову стратегію відновлення України, найбільшу двосторонню стратегію Швеції за всю історію. Підтримка України є одним із наших головних пріоритетів, і ця стратегія є основою. Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити надійну та довгострокову підтримку для відновлення України. Це зміцнить стійкість і демократичний розвиток України, що покращить здатність країни протистояти повномасштабному вторгненню Росії», – каже міністр з міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.



За повідомленням, стратегія, яка сприятиме інтеграції України в ЄС, базується на потребах, пріоритетах і чітких амбіціях України не повертатися до того, що було до агресії Росії, а розвивати та модернізувати країну.

Стратегія співпраці Швеції у сфері відновлення та реформ з Україною охоплює п’ять сфер підтримки:

відновлення, зосереджуючись на критичній інфраструктурі, основних соціальних послугах та реабілітації

зелений перехід і сталий розвиток

інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля

безпеки та стабілізації

права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за схвалення Стратегії відновлення України у 2023-2027 роках

«Інфраструктура, «зелений розвиток», підприємництво, розмінування та підтримка демократії – ключові напрями нашого повоєнного відновлення. Дякую, Швеціє, за справжню солідарність», – написав Зеленський у твіттері.



Стратегія співпраці Швеції з Україною на 2023–2027 роки є частиною загальної допомоги Швеції. Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Швеція надала Україні підтримку на загальну суму близько 22 мільярдів шведських крон.