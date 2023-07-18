СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей

Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців. Про це повідомляє у вівторок пресслужба СБУ.

«В одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в «Ютуб» і «Телеграм», які налічують декілька сотень тисяч підписників. На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи)», – йдеться в повідомленні.

Тривають комплексні заходи з притягнення підозрюваного до відповідальності, кажуть в СБУ.

У лютому цього року Красовського було засуджено до 5 років ув’язнення заочно (із конфіскацією майна).

У жовтні минулого року на телеканалі RT Красовський вже закликав до геноциду українських дітей. Також він закликав розстрілювати українців. Керівниця телеканалу Маргарита Симоньян після цього заявила, що RT зупиняє співпрацю із Красовським. Але той через розголос своїх висловлювань у мережі просив його «зрозуміти», а сама Симоньян закликала колегу пробачити.

МЗС України закликало усі країни світу заборонити мовлення RT.

Антон Красовський виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності.