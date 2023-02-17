Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Російського журналіста Красовського в Україні заочно засудили до 5 років в’язниці з конфіскацією майна – СБУ

Співробітники СБУ кажуть, що проводять комплексні заходи для притягнення Красовського до відповідальності

Російський тележурналіст Антон Красовський судом в Україні заочно засуджений до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна за заклики до геноциду українців, повідомляє Служба безпеки України.

«Із лютого минулого року він (Красовський – ред.) публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні телеграм-канали», – повідомляє СБУ.

За даними відомства, на підставі зібраних доказів та проведених експертиз Красовського визнано винним за статтями про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та виготовлення матеріалів із закликами до геноциду.

«Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності», – повідомили в СБУ.

У жовтні минулого року на телеканалі RT Красовський заявив, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем. Також він закликав розстрілювати українців. Керівниця телеканалу Маргарита Симоньян після цього заявила, що RT зупиняє співпрацю із Красовським. Але той через розголос своїх висловлювань у мережі просив його «зрозуміти», а сама Симоньян закликала колегу пробачити.

МЗС України закликало усі країни світу заборонити мовлення RT.

Антон Красовський є російським тележурналістом, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG