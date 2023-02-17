Російського журналіста Красовського в Україні заочно засудили до 5 років в’язниці з конфіскацією майна – СБУ

Російський тележурналіст Антон Красовський судом в Україні заочно засуджений до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна за заклики до геноциду українців, повідомляє Служба безпеки України.

«Із лютого минулого року він (Красовський – ред.) публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні телеграм-канали», – повідомляє СБУ.

За даними відомства, на підставі зібраних доказів та проведених експертиз Красовського визнано винним за статтями про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та виготовлення матеріалів із закликами до геноциду.

«Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності», – повідомили в СБУ.

У жовтні минулого року на телеканалі RT Красовський заявив, що українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією, потрібно топити в річці або спалювати живцем. Також він закликав розстрілювати українців. Керівниця телеканалу Маргарита Симоньян після цього заявила, що RT зупиняє співпрацю із Красовським. Але той через розголос своїх висловлювань у мережі просив його «зрозуміти», а сама Симоньян закликала колегу пробачити.

МЗС України закликало усі країни світу заборонити мовлення RT.

Антон Красовський є російським тележурналістом, виступає на підтримку війни в Україні, неодноразово закликав до знищення української державності.