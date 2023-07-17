Росії не вистачає контрбатарейних радарів – британська розвідка

Російській армії не вистачає контрбатарейних радіолокаційних станцій, йдеться у звіті Міністерства оборони британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія потерпає від загострення нестачі контрбатарейних радарів, особливо сучасних «Зоопарк-1М». Найімовірніше, лише невелика частина розгорнутого від початку арсеналу «Зоопарків» залишиться в Україні. На кадрах із відкритих джерел видно, що на початку липня 2023 року поряд із районом розташування 58-ї армії було знищено ще один «Зоопарк-1М», – йдеться в огляді.

Британська сторона каже, що цій проблемі надав особливої ваги генерал Іван Попов, якого нещодавно звільнили з посади командувача 58-ї армії. Якраз однією з його головних скарг була відсутність контрбатарейного забезпечення.

«Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завдання ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є протибатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місце вогневих рубежів противника», – пояснює Міноборони Британії.

«Пріоритетність, якої, ймовірно, надавав цій проблемі Попов, підкреслює центральну роль артилерії у війні», – зазначає британська сторона.

Отримати інформацію про наявність чи відсутність контрбатарейного забезпечення у армії РФ в умовах війни і з інших джерел не є можливим.

Напередодні газета Wall Street Journal повідомила, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. Американський Інститут вивчення війни вважає, що причиною звільнень і подекуди арештів можуть бути випадки непокори командувачів.

Вже відомо про звільнення командувача 58-ї армії Івана Попова, командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Володимира Селіверстова, командира 7-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олександра Корнєва, а також арешту командувача 90-ї танкової дивізії Раміля Ібатулліна. Також були повідомлення про плани звільнити командира 31-ї бригади десантників Сергія Карасьова та заарештувати командувача десантників Михайла Теплинського.