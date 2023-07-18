Викрадення РФ цивільних: Кулеба пропонує ООН розробити нові інструменти для покарання

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував ООН розпочати роботу над розробкою нових міжнародних інструментів для покарання за викрадення цивільних осіб та організації повернення їх з полону.

«У міжнародної спільноти бракує інструментів для вирішення цієї проблеми. Наприклад, на відміну від військовополонених, цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме Росію викрадати ще більше людей. Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів», – сказав він на дебатах Генасамблеї ООН.

Міністр з посиланням на дані Нацполіції повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвами насильницького зникнення та незаконного утримання під вартою стали 8800 цивільних людей, понад 10200 вважаються зниклими безвісти.

Агентство Associated Press 13 липня повідомило, що тисячі українців утримуються в мережі офіційних та неофіційних в’язниць по всій Росії та на окупованих територіях, де їх піддають тортурам, психологічному насильству та змушують до рабської праці. Журналісти, посилаючись на російський урядовий документ, зазначають, що в майбутньому в країні планують побудувати десятки нових подібних в’язниць. В них, як стверджується, утримуються як військові, і цивільні особи.

У червневій доповіді ООН про затримання цивільних осіб – у контексті російського вторгнення – також йшлося про тортури та жорстоке поводження. Про них, за даними авторів дослідження ООН, розповіли понад 90% ув’язнених.

Визначити, скільки громадян України зараз перебуває під вартою, неможливо. Росія заперечує факт утримання цивільних осіб. Київ підозрює, що у російських в’язницях досі утримуються приблизно 10 тисяч цивільних осіб з України.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.