Лідера комуністів невизнаного Придністров’я знайшли мертвим у його будинку

Лідера комуністів у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя Олег Хоржана знайшли мертвим в його будинку, повідомила молдовська служба Радіо Свобода.

За її даними, тіло Хоржана знайшли у його робочому кабінеті вдома поблизу Тирасполя з численними ножовими пораненнями.

Лідер комуністів РФ Геннадій Зюганов повідомив, що Хоржана вбили минулої ночі, і що комуністична партія РФ вимагає «негайно розпочати розслідування».

За даними так званого МВС Придністров’я, тіло Хоржана з «ознаками насильницької смерті» виявила дружина поруч із «відкритим і порожнім сейфом».

Поліція Молдови повідомила, що Олега Хоржана знайшли застреленим у власному будинку. Розслідується справа про убивство.

Олегу Хоржану було 47 років. Свого часу, на початку 2000-х, він влаштував у Тирасполі громадську приймальню від імені лідера комуністичної партії України Петра Симоненка (ця партія нині заборонена в Україні – ред.). Був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя. У грудні 2022 року Хоржан вийшов на волю після 4,5 років ув’язнення на лівому березі Дністра у справі «про насильницькі дії щодо представника влади».