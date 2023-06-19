Конституційний суд Молдови заборонив проросійську партію «Шор»

Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію «Шор» «неконституційною» та розпустив її, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

«Міністерство юстиції призначить комісію з ліквідації партії «Шор», яка вживе всіх необхідних заходів для ліквідації та виключення цієї партії з державного реєстру юридичних осіб», – про це заявив голова Конституційного суду Ніколае Рошка, йдеться у постанові 19 червня.

Він додав, що представники партії в парламенті продовжуватимуть виконувати свої повноваження, але як самостійні депутати без права входження в інші депутатські фракції.

Читайте також: У Конгресі США представили проєкт закону про конфіскацію активів Росії. Зеленський відреагував

Представниця партії Марина Таубер назвала рішення «ганебним і безпрецедентним».

Партія, лідер якої, молдавський олігарх-утікач Ілан Шор, причетний до банківського шахрайства на 1 мільярд доларів та інших незаконних оборудок, протягом місяців організовувала антиурядові протести з метою повалення президентки Майї Санду та новопризначеного уряду, орієнтованого на Захід, на початку цього року.

Раніше цього місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти семи членів групи, пов’язаної з Шором, за їхню роль у кампанії Москви з дестабілізації Молдови та підбурювання до повстання.

Апеляційний суд у Кишиневі 14 квітня відхилив апеляцію Шора в його справі та натомість подвоїв його початковий вирок до 15 років. Шор, який втік з країни, коли був під домашнім арештом в очікуванні апеляції, зараз проживає в Ізраїлі.

Напруга між Кишиневом і Москвою посилилася після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році через побоювання, що Росія може поширити війну й на Молдову, де в сепаратистському регіоні Придністров’я базується до 1 500 російських військових.

Читайте також: Румунія вимагає від РФ скоротити кількість співробітників посольства більш ніж наполовину

Уряд Молдови критикував російську агресію в Україні, а в травні 2022 року Санду заявила, що Крим, Донбас і Київ є частиною України.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Хоча країна наразі не прагне приєднатися до військового альянсу НАТО, оскільки нейтралітет закріплений у її конституції, міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив у листопаді 2022 року, що ця норма не повинна означати самоізоляції, демілітаризації або байдужості до світових справ.

У лютому Санду оголосила, що Кремль планує державний переворот у Молдові, стверджуючи, що українська розвідка повідомила про деталі змови – звинувачення, які Кремль заперечив.