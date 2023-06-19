Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Конституційний суд Молдови заборонив проросійську партію «Шор»

За рішенням суду, Міністерство юстиції призначить комісію, яка виключить партію з державного реєстру

Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію «Шор» «неконституційною» та розпустив її, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

«Міністерство юстиції призначить комісію з ліквідації партії «Шор», яка вживе всіх необхідних заходів для ліквідації та виключення цієї партії з державного реєстру юридичних осіб», – про це заявив голова Конституційного суду Ніколае Рошка, йдеться у постанові 19 червня.

Він додав, що представники партії в парламенті продовжуватимуть виконувати свої повноваження, але як самостійні депутати без права входження в інші депутатські фракції.

Читайте також: У Конгресі США представили проєкт закону про конфіскацію активів Росії. Зеленський відреагував

Представниця партії Марина Таубер назвала рішення «ганебним і безпрецедентним».

Партія, лідер якої, молдавський олігарх-утікач Ілан Шор, причетний до банківського шахрайства на 1 мільярд доларів та інших незаконних оборудок, протягом місяців організовувала антиурядові протести з метою повалення президентки Майї Санду та новопризначеного уряду, орієнтованого на Захід, на початку цього року.

Прибічники партії «Шор» під будівлею Конституційного суду, 19 червня 2023
Прибічники партії «Шор» під будівлею Конституційного суду, 19 червня 2023

Раніше цього місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти семи членів групи, пов’язаної з Шором, за їхню роль у кампанії Москви з дестабілізації Молдови та підбурювання до повстання.

Апеляційний суд у Кишиневі 14 квітня відхилив апеляцію Шора в його справі та натомість подвоїв його початковий вирок до 15 років. Шор, який втік з країни, коли був під домашнім арештом в очікуванні апеляції, зараз проживає в Ізраїлі.

Напруга між Кишиневом і Москвою посилилася після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році через побоювання, що Росія може поширити війну й на Молдову, де в сепаратистському регіоні Придністров’я базується до 1 500 російських військових.

Читайте також: Румунія вимагає від РФ скоротити кількість співробітників посольства більш ніж наполовину

Уряд Молдови критикував російську агресію в Україні, а в травні 2022 року Санду заявила, що Крим, Донбас і Київ є частиною України.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Хоча країна наразі не прагне приєднатися до військового альянсу НАТО, оскільки нейтралітет закріплений у її конституції, міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив у листопаді 2022 року, що ця норма не повинна означати самоізоляції, демілітаризації або байдужості до світових справ.

У лютому Санду оголосила, що Кремль планує державний переворот у Молдові, стверджуючи, що українська розвідка повідомила про деталі змови – звинувачення, які Кремль заперечив.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG