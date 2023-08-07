«Тяжка ніч для Херсона»: сили РФ тричі вдарили по місту, загинула жінка

У ніч проти 7 серпня російські сили тричі атакували житлові будинки в центрі Херсона, загинула жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 00:50 російські військові обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла, зазначив місцевий чиновник.

Згодом, через пів години, обстріли продовжилися – внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія.

Окрім того, близько 03:15 російські війська знову атакувала житловий будинок. Внаслідок чого поранено 93-річну жінку. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією, підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.