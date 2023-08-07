Кулеба вчергове закликав держсекретаря США надати Україні ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном – про це він повідомив 7 серпня.

За його словами, розмова стосувалася світової підтримки «формули миру» України та рішень для розширення експорту зерна.

«Я подякував США за надану допомогу і підкреслив потребу посилити здатність України для ударів дальньої дії наданням (ракет – ред.) ATACMS», – розповів Кулеба.

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Блінкен, зі свого боку, заявив, що сторони говорили про безпекові домовленості, переговори в Джедді про «справедливий і сталий мир в Україні», а також розвиток українського контрнаступу.

«Ми й надалі налаштовані підтримувати Україну в її обороні від російської агресії», – додав він.

Пресслужба Державного департаменту також додає, що Блінкен у розмові підтвердив відданість Вашингтона підтримці «сильної української армії та підзвітних оборонних інституцій».

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Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

Сполучені Штати поки що утримуються від надання Україні своїх ракет великої дальності, відомих як ATACMS, – через побоювання, що Київ може використовувати їх для ураження військових об’єктів у Росії.