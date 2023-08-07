«Некоректне повідомлення»: Ігнат про «запуск ракети» з території Білорусі

Російські військові активно використовують повітряний простір Білорусі, але «Кинджал», який напередодні зайшов у повітряний простір України з напрямку РБ, запустили з території РФ, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вона (ракета – ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає», – повідомив Ігнат.

Він пояснив, що повідомлення деяких ЗМІ про «атаку з території Білорусі» були некоректними.

«Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з’являється там десь над Білоруссю і летить в напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише «летить «Кинджал» з напрямку Білорусі». От і все, і не треба маніпулювати в заголовках, що летять ракети з Білорусі. Наші ЗМІ це все підхоплюють як належне, тому що щось нове з’являється в новинах. Ні. Повітряний простір Білорусі Росія активно використовує з початку повномасштабного вторгнення. Там є їхні війська, літаки, «вагнерівці», тому нічого нового», – сказав він.

Також Ігнат нагадав, що найважче українським ППО збивати саме «Кинджали».

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.