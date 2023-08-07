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Повітряна тривога оголошена в багатьох областях України

Сховище в Очакові Миколаївської області

У багатьох областях України після 12:00 оголошена повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – вказано в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 12:45 тривога триває в Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях. Постійною є небезпека на Луганщині та в Криму.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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