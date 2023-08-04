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Новини | Політика

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (відбій)

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Громадян закликають убезпечитись в укриттях

Близько 11:40 4 серпня в Україні прозвучало сповіщення про повітряну тривогу. Тривога охопила всю територію.

Громадян закликають убезпечитись в укриттях.

Існує ймовірність запуску ракет і БПЛА. У мережі пишуть про активність МіГ-31К. Інформація від військових не надходила.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала по Україні одного ракетного та 57 авіаційних ударів, використовувала також іранські БПЛА типу Shahed.

ДОПОВНЕНО Приблизно після 14:20 почали надходити сповіщення про відбій тривоги.

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