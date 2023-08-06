У владній партії Німеччини закликають Берлін передати Україні далекобійні ракети

Депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

Україна вперше запросила ракети Taurus у Німеччини в травні, коли ЗСУ готувалися розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Цей контрнаступ був частково сповільнений масштабним російським мінуванням, знищенням частини українських танків та іншої бронетехніки.

Зараз українська армія зосереджена на зниженні боєздатності Росії, бомбардуючи центри керування та склади боєприпасів. Ракети Taurus мають дальність для ураження таких цінних цілей глибоко за лінією фронту, а також уможливлюють знищення бункерів, закопаних глибоко під землею.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

Сполучені Штати поки що утримуються від надання Україні своїх ракет великої дальності, відомих як ATACMS, – через побоювання, що Київ може використовувати їх для ураження військових об’єктів у Росії.