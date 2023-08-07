У Повітряних силах України пояснили, що дозволить вражати більше цілей у Криму

Українській армії потрібні літаки F-16, які б дали можливість більш прицільно вражати об’єкти в окупованому Криму, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Літак нам потрібен, безумовно. Ну, крилаті ракети – це крилаті ракети. Є ще оперативно-тактичні комплекси, такі як ATACMS, які можуть вражати об’єкти по балістичній траєкторії на території, зокрема, окупованого Криму. Ми бачимо сьогодні прикуту увагу саме до морського регіону, до Чорного моря, звідки окупанти завдають ударів і літаками ТУ-22М3. Завдають ударів із кораблів ракетами «Калібр» і завдають ударів із берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракетами «Онікс», – зазначив він.

Ігнат додав, що українські комплекси ППО не здатні збивати російські ракети «Онікс». З цієї причини, вважає представник Повітряних сил, необхідно знищувати самі носії цих ракет.

«Боротися з такими ракетами, як «Калібр», ще можна засобами ППО, але ось, власне, з «Оніксами» і з Х-22, тут потрібні або спеціальні засоби, або знищити, власне, самі носії, джерела ракет, які їх випускають. Це стосується того ж «Бастіону» – простіше знищити сам комплекс на сухопутній території Криму за допомогою цього ж ATACMS або інших засобів . З ракетами боротися нераціонально, тим більше що збити їх дуже складно», – сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця. Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловлював сподівання, що результати навчання можуть бути вже на початку наступного року.

Міноборони України казало, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, щоби звільнити українські території від російських військ.