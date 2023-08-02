Що затримує знайомство українських пілотів із F-16?

Міжнародна авіакоаліція, об’єднана бажанням познайомити українських пілотів із передовими винищувачами, а по тому забезпечити їх появу в українському небі, розраховувала розпочати навчання льотчиків та допоміжного екіпажу цього місяця, в серпні. Втім, план, за яким вони тренуватимуться, у Європі досі готують. Навчальна програма ще не лягла на столи урядових кабінетів у Вашингтоні, де мають її остаточно затвердити. Чи посуне затримка, відповідно, строки передачі літаків, котрі, як розраховують в Україні, повернуть їй панування у власному повітряному просторі? Радіо Свобода з’ясовувало, на якій стадії нині довгоочікуваний для України процес, що наблизив би закриття її неба.

Плани України зависли в повітрі?

Контури так званої коаліції винищувачів почали вимальовуватися, коли у травні 2023-го на саміті «Групи семи» в Японії президент США Джо Байден дав добро на навчання українських пілотів. Для України, чий радянський авіапарк у рази поступається російському і за численністю, й за технологічністю, це рішення фактично стало поворотним моментом, оскільки уможливило і майбутні поставки винищувачів.

Міжнародні зусилля, покликані познайомити українських пілотів із F-16, що в майбутньому дозволить їм стати на захист українського неба, очолили Данія й Нідерланди. Провідні учасниці авіакоаліції, яка, за останніми даними, налічує одинадцять країн, узялися розбробляти навчальну програму для українців, аби вони могли успішно виконувати повітряні бойові місії на сучасних літаках.

У червні 2023-го, після чергової зустрічі в «Рамштайн»-форматі в Брюсселі, Радіо Свобода запитувало в Олексія Резнікова, який традиційно представляє на засіданнях Контактної групи з питань оборони Україну, коли орієнтовний старт навчань. Адже її партнери – учасники авіакоаліції певним чином ухилялися від відповідей на запитання журналістів про можливу передачу винищувачів. Казали, це наступний етап, про який зарано говорити, доки до реалізації попереднього – власне тренувань – іще навіть не приступили.

Голова Міноборони України тоді сказав, що українські фахівці, котрі опановуватимуть західні винищувачі, відібрані. Готові приступати. Справа – за програмою, за якою їх мають знайомити з сучасними «пташками». Резніков розраховував, що її затвердять до липня. «У липні будемо мати цю програму, в липні будемо знати місце. Не бачу причин до кінця липня не розпочати», – заявив тоді урядовець.

Навчання відстають від графіка?

Утім, до кінця липня тренування так і не розпочалися. Строки пізніше посунулися: офіційні особи і з Києва, і з європейських столиць перепризначили їх на серпень. Утім, у Сполучених Штатах, як повідомило CNN з посиланням на власні поінформовані джерела, іще чекають на остаточний план підготовки від європейських країн –учасниць авіакоаліції. Його затвердження країною-виробником F-16, а разом із цим передача тренажерів і посібників – обов’язкова умова для старту навчального процесу.

Втім, у Європі досі не узгодили всі його подробиці, зокрема, йдеться у публікації, й те, які саме країни поділяться як у навчальних цілях, так і згодом, своїми F-16. У Вашингтоні, тим часом, доки не побачать план, не вирішать, чи направлятимуть до Європи на курси своїх інструкторів, що допомагатимуть українцям опанувати американські літаки.

У розпорядженні американського мовника опинилася концепція плану навчання, отримана від Міноборони Данії. В ній згадано, що льотчиків і наземний екіпаж готуватимуть упродовж шести місяців. У порівнянні з класичною американською програмою, що розрахована на два роки, це певним чином турборежим. Програма курсу може скидатися на ту, що на початку року розробили Військово-повітряні сили США, спостерігаючи за вправністю українських пілотів, які керували тренажерами F-16 в Аризоні. Згідно з внутрішнім меморандумом ВПС, вони можуть, за оцінками американської сторони, пройти навчання за чотири-п’ять місяців.

Відбуватиметься тренування, як сказано в концепції Міноборони Данії, на яку посилається CNN, «у кількох місцях», включно з самою Данією. Раніше повідомляли й про Румунію, на території якої створять під ці потреби центр. Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій минулого тижня говорив, що деталі, як-от дати, тривалість, локації навчань, іще опрацьовуються. Нових заяв від урядів країн-очільниць авіакоаліції з цього приводу немає.

Коли і чиї винищувачі захищатимуть Україну?

Подальша передача літаків на озброєння України потребуватиме окремого схвалення Вашингтона. Втім, держсекретар США Ентоні Блінкен не сумнівається, що винищувачі з’являться в українському повітрі. В інтерв’ю CNN наприкінці липня він наголосив, що важливо, «коли вони їх (українці – літаки – ред.) отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки і розумно застосовувати їх».

Постачання винищувачів, за словами Блінкена, зайняло би тривалий час, навіть якщо рішення було би схвалене найближчими днями. Пов’язано це з комплексністю процесу: підготовка пілотів, налагодження сервісних ланцюгів і включення F-16 у загальні операції з захисту неба.

У Білому домі прогнозують, що в українське повітря американські винищувачі четвертого покоління можуть здійнятися до кінця року, як сказав наприкінці липня в інтерв’ю Fox News координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

Найімовірнішими донорами F-16 для України західні ЗМІ, зокрема Politico, називають країни, що стоять на чолі авіакоаліції, – Нідерланди й Данію. Обидві країни зараз переозброюють свою армію більш сучасними F-35 і можуть пожертвувати списані винищувачі старшого покоління Україні. Водночас видання, посилаючись на власні джерела в урядових оборонних колах, наголошує, що «ще нічого не вирішено» і що графіки постачань F-16 Україні «висять у повітрі».

Жодного політичного підґрунтя у зміщенні графіків навчань, які своєю чергою можуть вплинути і на графіки постачань, враховуючи послідовність етапів, про яку заявляли нідерландські й данські високопосадовці, а також генсекретар НАТО, очільник українського МЗС не бачить. Дмитро Кулеба зазначив, що Україна працює зараз «з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь у авіаційні коаліції, щоб максимально процес пришвидшити».