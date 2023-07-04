«Процес пішов», але навчання українських пілотів на F-16 ще не розпочалося – Повітряні сили ЗСУ

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 ще не розпочалося, але «процес пішов», заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Без процесів, які необхідно пройти, (навчання пілотів, інженерів, підготовка інфраструктури) передача поки неможлива, потрібен час. Звернення нашого вищого військово-політичного керівництва до наших партнерів, щоб цей час не затягувався там, де його можна прискорити. Саме в цьому йде зараз комунікація…Мова йде про те, хто, де, в якій кількості зможе прийняти наших пілотів на навчання. Це питання зараз вивчається. Я думаю, що скоро будуть заяви від наших партнерів…На жаль, ні (ще не почалося навчання українських пілотів – ред.). Процес пішов, але навчання ще не розпочалося», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат зауважив, що зволікання – з передачею винищувачів і з підготовкою пілотів – призводить до людських жертв як серед українських захисників, так і серед цивільного населення.

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1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 наразі ще немає.

«Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів (на F-16 – ред.). Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо», – сказав Зеленський.

У травні в Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ. У ВПС США 23 травня заявили, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».