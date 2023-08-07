ОГП припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами»

Правоохоронці відкрили кримінальну справу про порушення законів і звичаїв війни через удар російських військ по Покровську, повідомив Офіс генерального прокурора 7 серпня.

«7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет «Іскандер», обстріляла житлову забудову міста Покровська», – йдеться в повідомленні.

Окрім загиблих і поранених, ракетний удар також зруйнував декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир сталася пожежа, заявив Офіс генпрокурора.

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За даними відомства, повторний удар стався через півгодини після першого і влучив по цивільному об’єкту поруч із ураженим житловим будинком.

«На даний час на місцях влучання ворожої зброї працюють рятувальники і правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих наразі з’ясовується», – додає ОГП.

Водночас Суспільний мовник повідомив раніше з посиланням на Покровську військову адміністрацію, що наразі відомо про сімох загиблих і 27 поранених. Двох поранених у важкому стані відправили до Дніпра.

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Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Раніше міністр внутрішніх справ повідомляв про 31 пораненого і п’ятьох загиблих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Зокрема, Донецька область зазнає обстрілів та ракетних ударів регулярно. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.