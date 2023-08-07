Війська РФ обстріляли керованими авіабомбами село на Харківщині: двоє цивільних загинули – влада

Російські військові 7 серпня обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі на Харківщині, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули. П’ятеро людей були поранені», – написав він у телеграмі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що, крім КАБів, були використані касетні боєприпаси.



«Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами. Поранені двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківщини», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні влада повідомляла, що російська армія вдарила по селу Кучерівка, Куп’янського району, влучила у будинок, внаслідок чого двоє людей загинули, троє – були поранені.

У Міноборони України заявляли, що Куп’янський напрямок був «найгарячішим» на фронті за тиждень і що на цьому напрямку армія РФ поставила собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку «складна, але контрольована». За його словами, ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.