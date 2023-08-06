На Харківщині внаслідок удару по центру переливання крові загинуло двоє чоловіків – ОВА

У суботу, 5 серпня, армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп’янському районі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як пише місцевий чиновник, російські військові атакували керованою авіабомбою близько о 20:20. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа.

«За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з’ясовуються», – додає голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про обстріл Росією України ракетами, зокрема «Кинджалами» і «Калібрами».

Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.