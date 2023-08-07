«Ми знаємо всі їхні плани»: Череватий щодо ймовірного реваншу сил РФ біля Куп’янська

Ситуація на Куп’янському напрямку «складна, але контрольована», ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»), відповідаючи на питання ведучої про те, хто воює проти ЗСУ біля Куп’янська і чи є в армії РФ можливість взяти позиції, які були звільнені українськими військовими.

«Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взяти взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів – вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити і вони б хотіли в район Куп’янська прорватися. Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певне ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована», – сказав Череватий.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграм написала, що на Куп‘янському напрямку армія РФ поставила собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

У Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. В організації зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.