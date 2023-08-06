Сили РФ поранили двох літніх жінок на Херсонщині – ОВА

Унаслідок здійсненого військовими РФ обстрілу в Херсонській області зазнали поранень дві літні жінки, повідомила обласна військова адміністрація.

«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізують до медзакладу», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.