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Сили РФ поранили двох літніх жінок на Херсонщині – ОВА

Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсонщини, фото ілюстративне

Унаслідок здійсненого військовими РФ обстрілу в Херсонській області зазнали поранень дві літні жінки, повідомила обласна військова адміністрація.

«Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізують до медзакладу», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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