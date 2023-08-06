Село на Херсонщині потрапило під обстріл, поранення отримали літні жінка та чоловік – влада

У неділю, 6 серпня, російські військові вкотре атакували Херсонщину, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Через російський обстріл травмовані двоє людей. Окупанти вкрили вогнем Микільське. На подвір’ї житлового будинку поранення отримали жінка та 70-річний чоловік», – розповіли в пресслужбі ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Зокрема, напередодні поранення внаслідок обстрілів отримали дев’ятеро місцевих жителів.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.