Росія майже наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – The Moscow Times

З початку повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40% радянських танків та бойових машин на найбільшій базі законсервованої військової техніки «Вагжаново» в Бурятії, пише The Moscow Times.

За даними видання, яке вивчило супутникові знімки Google Earth, за пʼять місяців до російського вторгнення у «Вагжаново» зберігалося близько 3840 одиниць техніки, а до травня 2023 року ця кількість скоротилася до 2270 одиниць. Таким чином, за останні півтора року з бази вивезли близько 1570 одиниць танків та бойових машин, при цьому більша частина техніки (32%) залишила «Вагжаново» після початку мобілізації у вересні 2022 року.

Як зазначає The Moscow Times, згідно з інструкціями Міноборони, існує чотири категорії консервації військової техніки, і найціннішу техніку зберігають у спеціальних вентильованих та опалюваних приміщеннях. У «Вагжаново» машини переважно зберігалися просто неба. «Це те, чого не шкода», – пояснив військовий експерт Павло Лузін.

У соцмережах колишніх військовослужбовців «Вагжаново» журналісти The Moscow Times виявили кілька фотографій танків, що зберігалися на базі. Опитані виданням військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали з 1962 до 1975 року.

За даними видання, частина танків, знятих зі зберігання, проходить глибоку модернізацію – їх оснащують додатковим захистом, сучаснішими двигунами, а також оптико-електронною системою та тепловізорами, після чого відправляють на фронт. Інші розбирають на запчастини.

Росія від початку повномасштабної війни в Україні зазнала серйозних втрат техніки. Згідно зі звітом британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), за перший рік війни Росія втратила близько половини своїх сучасних танків. За даними аналітичного проєкту Oryx (він фіксує втрати за наявності фото чи відео), всього російські військові втратили понад 2200 танків. Український Генштаб наводить майже вдвічі більше число – 4254 танки станом на ранок 8 серпня.