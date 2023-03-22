CIT: Росія знімає зі зберігання і відправляє в Україну старі радянські танки Т-54/55

Російська армія розконсервовує старі радянські танки Т-54 і Т-55 – їх помітили в ешелонах, що рухаються у напрямку України, повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Там наголошують, що таке фіксується вперше, до цього найстарішими з танків, які армія РФ використовує проти України, були Т-62, які виготовлялися з 1961 року.

Бойові машини були помічені у місті Арсеньєв Приморського краю Росії, де розташована Центральна база резерву та зберігання танків.

Російська служба Радіо Свобода показала супутникові знімки цієї бази резерву, зроблені 12 липня, 19 серпня і 2 жовтня минулого року. Там можна бачити, як база порожніє. До осені бойових машин на її відкритих майданчиках майже не залишилося.

Т-54 було розроблено Харківським конструкторським бюро машинобудування. Разом із Т-55 їх було випущено понад 40 тисяч штук. Ці машини були на озброєнні багатьох країн світу, включаючи радянські Чехословаччину, Польщу і Румунію. Одним із перших випадків їх застосування стало придушення Угорського повстання у 1956 році.

У CIT зазначають, що ці танки не мають далекомірів і балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), у них примітивні приціли і неповноцінна стабілізація гармати.