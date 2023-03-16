Росія втратила в Україні 15 «непереможних» танків Т-90М, а їх виробництво стало «поштучним» – Генштаб

Російська армія втратила в Україні щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М, які РФ називала «непереможними», заявив представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, «непереможність» і «досконалість» Т-90М виявилися міфами. «Це лише мова про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото та відео фіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М», – сказав Рудик.

На даний час, за його даними, російські війська практично не використовують ці танки під час ведення бойових дій.

Рудик додав, що вперше під час повномасштабної агресії Росії Т-90М був знищений військовослужбовцем бригади територіальної оборони Харкова за допомогою шведської ручної гармати Carl Gustav.

«Сталося це ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. Зброя за $20 тисяч знищила машину за $5 мільйонів», – сказав він.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу також заявив, що санкції перетворили виробництво Т-90М із серійного в поштучне, і Росія мала на озброєнні лише 100 одиниць такої техніки.

У жовтні минулого року видання The Wall Street Journal із посиланням на аналітиків Oryx та військових чиновників повідомило, що від початку повномасштабної війни Росія покинула на території України більше озброєння, аніж передали Києву західні країни.

Згідно з відкритими даними, проєкт Oryx тоді обчислив, що ЗСУ захопили 460 російських танків, зокрема і танки Т-90.

У лютому цього року про те, що втрати російських танків у війні проти України є «величезними», еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи, писав у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ станом на 16 березня, Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 3504 танки, зокрема 12 – за останню добу.

Росія про свої втрати не повідомляє.