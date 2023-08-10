Куп'янське загострення: Росія влаштовує другий Бахмут?

Військова адміністрація Куп'янська Харківської області оголосила 10 серпня про обов'язкову евакуацію цивільних із 37 населених пунктів громад навколо – через обстріли армії Росії.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Зокрема, людей виведуть із Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад. Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що евакуювати можуть близько 11 тисяч осіб, зокрема 600 дітей.

Росія дійсно посилила обстріли міста та територій довкола протягом останнього місяця – з початку свого «великого наступу» на цій ділянці фронту.

Напередодні рішення про евакуацію Синєгубов повідомив, що РФ скинула керовану авіабомбу прямо на будівлю міськради Куп'янська, щодня звідти надходять новини про смерті та поранення цивільні.

За повідомленням Генштабу, Росія 9 серпня намагалася йти вперед у районах Іванівки та Синьківки – це прямо у напрямку до цього міста.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

8 серпня Куп'янську ділянку фронту відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, щоб обговорити оборонну операцію. До цього він повідомляв, що Росія зібрала тут «ударний кулак», але оборона України міцна. Військові порівнюють загострення в Куп'янську з Бахмутом у 2022 році – перед тим, як Росія пішла на штурм міста.

Головні питання випуску:

У чому різниця між Куп'янськом та Бахмутом – за прикладом якого Росія намагається захопити це місто?

Яку тактику оборони міста вигадав Сирський?

І чи зможе Україна наступати на Запорізькому напрямку – і тримати оборону під Куп'янськом?