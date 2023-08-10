Сили РФ скинули авіабомбу на міськраду в Купʼянську – ОВА

Двох людей поранено внаслідок російського обстрілу села Кондрашівка Купʼянського району, повідомив зранку 10 серпня голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.

Крім того, під ударом опинився Купʼянськ. За словами Синєгубова, на місто скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міської ради.

Вранці, близько 7:30, російські війська знову обстріляли Купʼянськ. Пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Купʼянськ – місто на сході Харківської області з довоєнним населенням понад 26 тисяч людей, вузлова залізнична станція. 27 лютого 2022 року Купʼянськ окупували російські війська, 10 вересня того ж року місто було звільнене, але лінія фронту залишилася недалеко від міста. Упродовж останніх тижнів російські війська активізували наступальні дії в напрямку Купʼянська.