Влада Харківщини розглядає можливість обов’язкової евакуації в Куп’янському районі через обстріли

Із 53 населених пунктів Куп’янського району, що розташовані близько до зони бойових дій, може бути проведена обов’язкова евакуація цивільного населення і примусова евакуація дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Це питання обговорювали сьогодні на апаратній нараді в ХОВА у зв’язку з загостренням оперативної обстановки. Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, та продовжує терор цивільного населення, в тому числі використовуючи авіаудари. За таких умов ризики для життя та здоров’я цивільних людей суттєво зросли», – написав він у телеграмі.

За словами Синєгубова, процес евакуації триває «на постійній основі», всі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати у більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів.

За даними голови ОВА, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. Усіх їх обіцяють забезпечити тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

У Міноборони України заявляли, що Куп’янський напрямок був «найгарячішим» на фронті за тиждень і що на цьому напрямку армія РФ поставила собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку «складна, але контрольована». За його словами, ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.