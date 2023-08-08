14-річний хлопець поранений через обстріл Росією Куп’янська – ОВА

Російські війська обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого поранений 14-річний хлопець, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі 8 серпня.

Він закликав жителів Куп’янської громади бути «максимально обережними», бо російські військові посилили обстріли міста і навколишніх населених пунктів.

Напередодні влада повідомляла про російські обстріли двох сіл Куп’янського району, внаслідок чого загинули і були поранені цивільні люди.

У Міноборони України заявляли, що Куп’янський напрямок був «найгарячішим» на фронті за тиждень і що на цьому напрямку армія РФ поставила собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку «складна, але контрольована». За його словами, ЗСУ знають про усі наміри російських сил і зривають їх.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.