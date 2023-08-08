«Окупанти продовжують терор»: вранці сили РФ вдарили по Козачій Лопані, постраждали двоє чоловіків – влада

На Харківщині в Козачій Лопані внаслідок обстрілу армії РФ, який стався близько 9.20 ранку, поранено двох чоловіків, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти продовжують терор мирного населення. Постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

За інформацією очільника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, обстріл вівся з танків. Постраждалі – чоловіки 60 і 52 років.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.