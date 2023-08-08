ОВА: за добу армія Росії понад 100 разів атакувала Запорізьку область, з-під завалів дістали тіло чоловіка

Протягом доби 7 серпня російські військові атакували 24 населених пункти Запорізької області, внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Загалом, за інформацією місцевого чиновника, армія РФ впродовж доби 105 разів обстріляла населені пункти Запорізької області:

87 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір’я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П’ятихаток, Лобкового та Плавнів;

3 авіаційних ударів завдала по території Оріхова, Малої Токмачки та Новодарівки;

8 разів атакувала з РСЗВ Залізничне, Староукраїнку, Малинівку, Білогір’я;

застосовувала 4 безпілотники по Гуляйполю та Гуляйпільському;

здійснила 3 ракетні удари завдала по території Юльївки.

«У Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим», – розповів Малашко.

Також, за його словами, в результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку «оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру».

«Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури», – підсумували в ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазначає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.