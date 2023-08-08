«Повторний удар був саме по поліцейських і рятувальниках»: Кириленко щодо атаки на Покровськ

Перша ціль російських сил – «вбивство цивільних жителів Покровська», а повторний удар був саме по працівниках і службах, які працюють над ліквідацією наслідків атаки, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами місцевого чиновника, внаслідок ракетного удару постраждали поліцейські та рятувальники. Загалом, за даними МВС, станом на ранок 8 серпня, загинули 7 осіб, 67 – поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Кириленко каже, що наразі серед «важких» постраждалих – поліцейський та надзвичайник. За їхнє життя зараз борються медики в сусідній з Донецькою області.

Тактику повторних ударів, зазначив Кириленко, російські сили використовують не вперше.

«О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у даному випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могил перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію. Ми мали можливість відразу отримати, як тільки стало можливо, додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Розосереджено було і людей, і всіх зайвих. Очеплена територія була евакуйована. І в той короткий проміжок часу, це все відбувалось фактично у мене на очах, вдалось врятувати такими заходами велику кількість людей», – каже Кириленко.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по житловому будинку в Покровську увечері 7 серпня. Офіс Генерального прокурора припускає, що російські війська вдарили по Покровську «Іскандерами».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.