Покровськ. Російські війська завдали два ракетних удари по місту поспіль. Поцілили у житловий будинок та готель. Поранені десятки людей. Під час другого удару на місці працювали рятувальники та поліцейські. Є загиблі. Подробиці розкажемо в ефірі.

У Збройних силах України заявляють про просування українських військових на Запорізькому напрямку. Є тактичний успіх і рух ЗСУ в бік Роботиного, за яке останні тижні йдуть важкі бої. Російські сили тим часом поблизу того ж Роботиного втратили черговий гвинтокрил КА-52. Яка ситуація на півдні? Говоримо з військовим.

Між Україною та Росією відновив роботу пункт пропуску на кордоні Бєлгородської та Сумської областей. Через нього українці можуть повертатися додому з окупованих територій, кажуть прикордонники. При цьому офіційно пропускні пункти на кордонах зачинені. Як це працює? Скільки людей повернулися додому цим коридором? Та яка бойова ситуація на кордонах із Росією та Білоруссю.

У США погодили відправку першої партії танків Abrams Україні. Про це повідомляє американський телеканал CNN. Окрім того, сьогодні в Вашингтоні мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Скільки «Абрамсів» потрібно ЗСУ? Та чим вони допоможуть на фронті. Говоримо далі.

Розвідка Великої Британії назвала російську фронтову авіацію неефективною. В той же час українські повітряні сили наголошують, що потребують літаків F-16, зокрема, щоб звільняти окупований Крим. То чи досі Росія переважає в небі? І що з навчанням українських пілотів? Говоримо з речником повітряних сил.

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