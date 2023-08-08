Армія РФ чотири рази атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено енергетичний об’єкт – влада

У ніч проти 8 серпня армія РФ чотири рази атакувала Нікопольский район Дніпропетровської області, зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами місцевого чиновника, російські військові били з важкої артилерії та «Граду». У Нікополі пошкоджено одразу два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. На ранок місто обстріляли знову, інформація уточнюється, каже Лисак.

Крім того, за інформацією влади, в Покровській громаді снаряди побили енергетичний об’єкт.

«Головне – всюди обійшлося без загиблих та постраждалих», – написав Лисак.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.