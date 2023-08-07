Сили РФ обстрілюють Нікополь з артилерії, є жертви – ОВА

Російські військові зранку 7 серпня з важкої артилерії обстрілює Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік… Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач», – повідомив чиновник у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.