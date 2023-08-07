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Армія РФ вдарила ракетами та артилерією по Дніпропетровщині, спалахнула пожежа – влада

Село на березі Каховського водосховища, Нікопольський район Дніпропетровська область, 9 червня 2023 року, ілюстративне фото

У ніч проти 7 серпня армія РФ вдарила ракетами та важкою артилерією по Дніпропетровщині, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами місцевого чиновника, крилата ракета вдарила по Синельниківському району, на місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються, однак відомо, що жертв немає.

Крім цього, на ранок російські сили обстріляли Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

«Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь і околиці, розташовані на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

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