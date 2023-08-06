На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це у вечірньому зведенні 6 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника», – ідеться в повідомленні.

Про атаку двох мостів на межі Криму і Херсонської області у зведенні не йдеться.

Також у Генштабі відзначають, що російські військові впродовж доби завдали 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

«Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдавання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень», – інформує Генштаб ЗСУ.