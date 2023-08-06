У Старокостянтинові під час ліквідації наслідків ракетного удару РФ загинув місцевий житель

Один житель Старокостянтинівської громади загинув під час ліквідації наслідків нічної ракетної атаки військ РФ 6 серпня, повідомили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, не навівши деталей події.

«Сьогодні вночі, під час ліквідації наслідків ворожої атаки, загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк. Без батька залишилися двоє маленьких дітей», – ідеться в повідомленні.

Влада регіону спочатку повідомляла одразу після удару, що в Старокостянтинівській громаді пошкоджені житлові будинки, автовокзал та інші будівлі, на елеваторі сталася пожежа, постраждала одна людина.

Російське міністерство оборони заявило, що обʼєктом атаки був військовий аеродром Старокостянтинів. Цей обʼєкт, розташований неподалік міста, сили РФ атакують уже не вперше.