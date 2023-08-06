Сили РФ застосували проти України 65 ракет і 178 дронів за тиждень – Зеленський

За останній тиждень війська РФ застосували проти України 65 ракет різних типів, 178 ударних дронів, у тому числі 87 «Шахедів». Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 6 серпня.

«Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Усі разом можемо це довести – усі партнери», – заявив Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.