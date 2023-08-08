Гуменюк: Росія розосередила кораблі в Чорному морі, серед них панує «невеличка паніка»

Останнім часом Росія розосередила своє корабельне угруповання в Чорному морі, розповіла керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри», – сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

«Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам’ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт», – додала вона.

Як зазначила Гуменюк, «наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність».

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.