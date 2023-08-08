На Херсонщині за добу загинув один цивільний житель, поранені 13 – Прокудін

Одна людина загинула, 13 дістали поранення через російські обстріли Херсонської області 7 серпня, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

«За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю «Пункту незламності» в Херсоні», – вказав чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.